Новую дамбу построят в затопленном Орске

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер заявил, что в затопленном Орске возведут новую дамбу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правительство региона.

Он пообещал, что там сделают полноценный проект.

"Мы уже понимаем, какие у нас бывают соответствующие риски с точки зрения напора воды и высоты, поэтому сделаем проект и будем строить новую дамбу", – подчеркнул глава области.

Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже поступили сообщения о втором прорыве. Очередной прорыв случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. На место ЧП в Оренбургскую область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков. Он объявил в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Губернатор региона Денис Паслер заявил, что жители Оренбургской области получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке. Он напомнил, что ранее общий ущерб оценивался в 21 миллиард рублей.

