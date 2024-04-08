Роспотребнадзор запустил горячую линию из-за паводка в Оренбургской области

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В управлении Роспотребнадзора по Оренбургской области с 8 по 18 апреля будет работать горячая линия по вопросам соблюдения профилактических мер во время паводка. Об этом пишут на странице ведомства в соцсети "ВКонтакте".

"Специалисты дадут рекомендации по вопросам профилактики инфекционных болезней, использования воды и дезинфекции жилища", – сообщили в Роспотребнадзоре.

Звонки принимаются по телефонам 8 (3532) 44-23-54 (с понедельника по четверг с 09:30 до 17:30, в пятницу с 09:30 до 16:30) и 8 (800) 555-49-43 (единый консультационный центр Роспотребнадзора работает круглосуточно, без выходных дней).

Глава Минздрава Михаил Мурашко поручил обеспечить доступность всех видов медицинской помощи пострадавшим в Орске, предусмотрев изменения в маршрутизации, перевод пациентов в другие медучреждения, бесперебойное обеспечение необходимыми лекарствами.

По данным пресс-службы Минздрава, в Орске приостановили работу 11 медорганизаций, а 158 человек, включая одного ребенка, перевели в другие стационары.

"Медицинская помощь взрослым и детям в экстренной и неотложной форме оказывается в полном объеме медучреждениями города, в них есть все необходимое. Пациенты, нуждающиеся в плановой помощи, перенаправляются в больницы Новотроицка, Оренбурга и других городов региона. Амбулаторная помощь оказывается преимущественно на дому выездными бригадами. Медучреждения региона обеспечены запасом вакцин для профилактики инфекций", – говорится в сообщении.

В общей сложности в городе зафиксировали 99 обращений за медпомощью из-за паводка, девятерых человек госпитализировали.

В свою очередь, губернатор региона Денис Паслер рассказал, что в Оренбуржье откроют 3 дополнительных медпункта временного пребывания. Там разместят мам с новорожденными и других лиц, нуждающихся в госпитализации.

Глава Оренбургской области также рассказал, что разовую выплату из-за паводка получат все жители региона. К настоящему моменту средства получили 649–659 человек. На этой неделе выплату получат еще около 16 тысяч человек.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, позднее вода разбила вторую насыпную дамбу. Паводок затронул и Оренбург. В городе подтопило более 3,5 тысячи объектов и территорий. Затем перелив через дамбу зафиксировали в Новотроицке.

Число подтопленных домов в Орске составляет 6 987. В Оренбургской области объявили режим ЧС федерального характера.

Также в регионе смыло течением железнодорожный мост через реку Боровку в национальном парке "Бузулукский бор". В результате происшествия никто не пострадал.