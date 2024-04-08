Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 апреля, 17:15

Регионы

Глава Оренбуржья встречается с митингующими жителями Орска

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в настоящее время встречается с инициативной группой митингующих. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

Издание уточнило, что митингующие собрались перед зданием администрации города Орска.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства области рассказали, что число подтопленных домов в Орске достигло 6 987. При этом были эвакуированы более 2 тысяч человек.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, затем случился второй. В МЧС решили объявить на территории региона чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Стабилизация ситуации ожидается не ранее 25 апреля.

Власти Орска сообщили о новых угрозах подтопления города

Читайте также


Сюжет: Паводки в России
регионыпроисшествия
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика