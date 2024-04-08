Глава Оренбуржья встречается с митингующими жителями Орска

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в настоящее время встречается с инициативной группой митингующих. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

Издание уточнило, что митингующие собрались перед зданием администрации города Орска.

Ранее в пресс-службе губернатора и правительства области рассказали, что число подтопленных домов в Орске достигло 6 987. При этом были эвакуированы более 2 тысяч человек.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, затем случился второй. В МЧС решили объявить на территории региона чрезвычайную ситуацию федерального уровня. Стабилизация ситуации ожидается не ранее 25 апреля.