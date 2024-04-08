Число подтопленных домов в Орске достигло почти 7 тысяч

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Число подтопленных домов в Орске достигло 6 987. Об этом сообщили в телеграм-канале пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области.

"В Орске подтоплено 6 987 жилых домов с приусадебными участками. Эвакуированы более 2 000 человек, в том числе 704 ребенка", – говорится в сообщении.

Еще утром 8 апреля сообщалось о подтоплении 6 641 дома.

По уточнению властей, для жителей развернули 15 пунктов временного размещения вместимостью более 12 тысяч человек, в том числе 2 377 спальных мест. На данный момент в них разместились 1 377 горожан, из которых 243 – дети.

Кроме того, в зоне паводка дежурят 22 бригады скорой помощи, а Росгвардия охраняет общественный порядок. Для лабораторных исследований Роспотребнадзора взято 2 654 пробы воды.

До этого представитель ГУ МЧС РФ по региону на совещании комитетов Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды сообщил, что стабилизация ситуации с паводком в Оренбургской области прогнозируется не ранее 25 апреля. По его словам, на данный момент фиксируется лишь повсеместный рост уровня воды на реке Урал, Сакмаре, Илек, а также увеличение площади разлива.

Первый прорыв дамбы в Орске произошел 5 апреля, затем случился второй. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более 6 тысяч человек.

По факту прорыва дамбы СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело. Компания "Согаз", являющаяся страховщиком владельца дамбы, выразила готовность выплатить материальный ущерб пострадавшим, если случай признают страховым.

На место ЧП в Оренбургскую область уже прилетел глава МЧС РФ Александр Куренков, который на заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС объявил в Оренбургской области ЧС федерального характера.