Жители Оренбуржья показали кадры с обстановкой на подтопленных территориях

Жители города Орска показали видео с обстановкой на подтопленных территориях Оренбуржья. Один из очевидцев комментирует, что в Первомайском поселке города за день вода поднялась примерно на 30–40 сантиметров.

На кадрах видно текущее положение паводка, а сам ролик, объясняет очевидец, снят на Матросской улице. Мужчина рассказал, что еще день назад, 7 апреля, вода была ниже. Теперь половодье идет дальше, в сторону улиц 18 лет Октября и Нахимова. Он указал, что в Первомайском "не все так радужно, как говорят местные власти".

По словам начальника ситуационного центра Росгидромета Юрия Варакина, сейчас половодье фиксируется в Оренбургской области и Алтайском крае. В беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" он уточнил, что география паводков будет расширяться и дальше.

Варакин рассказал, что ситуация ухудшится в начале следующей недели, с 15 апреля, на территории Калужской, Самарской и Новосибирской областей. Во второй декаде месяца ожидается затопление поймы в Мордовии. Также уже начались подтопления на малых реках Новгородской и Ленинградской областей.

"Далее эстафету примет Ока в Рязанской и Нижегородской областях", – заключил он.

Первый прорыв дамбы в Орске случился 5 апреля, а спустя день аналогичное происшествие случилось и на втором объекте. Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место и объявил в Оренбургской области чрезвычайную ситуацию федерального уровня.

По данным на утро 8 апреля, в городе все еще подтоплен 6 641 дом, а в целом в регионе затопило уже 10 168 жилых зданий.