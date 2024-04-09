Уровень реки Урал у Оренбурга вырос на 25 сантиметров за сутки

Фото: телеграм-канал "Урал56.Ру | Оренбург, Орск"

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за прошедшие сутки вырос на 25 сантиметров. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии города.

По последним данным, общий уровень воды составляет 897 сантиметров. Отметка в 930 сантиметров является опасной.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что общий ущерб от паводка оценивается в 21 миллиард рублей. Жители, полностью потерявшие жилье, получат комплексную компенсацию. Члены пострадавших от паводка в Орске семей получат по 100 тысяч рублей.

