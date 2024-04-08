Члены пострадавших от паводка в Орске семей получат по 100 тыс рублей

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. Члены пострадавших от паводка в Орске семей получат по 100 тысяч рублей, сообщил в своем телеграм-канале глава города Василий Козупица.

Также власти города рассматривают возможность компенсации платы за съем жилья. При необходимости жители могут взять кредитные каникулы, подчеркнул он. Пострадавшим от паводка приостановят начисление платы за коммунальные услуги, штрафы и пени.

"Люди переживают за имущество, которое осталось в брошенных домах. Поэтому договорились об увеличении количества полицейских патрулей для охраны подтопленных территорий от мародеров", – сказал Козупица.

При сходе воды начнет работать комиссия по оценке ущерба. Глава Орска отметил, что работы планируется провести в короткие сроки.

"В Орске введен режим ЧС федерального характера, и это говорит о том, что государство нас не бросит. Будем восстанавливать наш любимый город все вместе – его разрушенную инфраструктуру и в первую очередь жилье", – написал он.

Козупица добавил, что после обследования дамбы будет принято решение о ее дальнейшей судьбе.

Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже сообщалось о втором прорыве, еще один случился 8 апреля возле поселка Лесоторгового.

По последним данным, из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек.

Правительство региона предупредило, что свыше двух тысяч жилых домов может подтопить в ближайшие 24 часа из-за повышения уровня воды в реках Оренбургской области. В предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самаре в пределах от пяти до 40 сантиметров.

