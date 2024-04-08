Более 2 тыс домов Оренбургской области могут быть подтоплены в ближайшие сутки

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Свыше двух тысяч жилых домов может подтопить в ближайшие 24 часа из-за повышения уровня воды в реках Оренбургской области. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу правительства региона.

Отмечается, что на предстоящие сутки прогнозируется дальнейшее повышение уровня воды в реках Урал и Самаре в пределах от пяти до 40 сантиметров, из-за чего могут быть подтоплены 2 003 жилых дома, 2,4 тысячи приусадебных участков в 35 населенных пунктах на территории 10 городских округов и муниципальных районов.

Ранее губернатор региона Денис Паслер сказал, что в затопленном городе Орске построят новую дамбу, а также пообещал, что там сделают полноценный проект.

Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже поступили сообщения о втором прорыве, а еще один случился 8 апреля возле поселка Лесоторгового.

По последним данным, из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. На место ЧП в Оренбургскую область прибыл глава МЧС РФ Александр Куренков, который затем объявил в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Также Паслер указал, что жители Оренбуржья, которые полностью утратили свое жилье из-за паводка, получат компенсацию. А люди, которые покинули свои дома и не находятся в пунктах временного размещения, смогут получать по 10 тысяч рублей в месяц в течение полугода, уточнил губернатор.