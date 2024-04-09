Мэр Орска опроверг сообщения о разрушении дамбы из-за грызунов

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Причиной разрушения дамбы в Орске стал высокий паводок, который является крупнейшим с 1942 года. Об этом сообщил мэр города Василий Козупица в эфире телеканала "Россия 24", комментируя заявления о повреждении конструкции из-за грызунов.

Козупица отметил, что во время разработки дамбы не предусматривалась подобная нагрузка на нее.

"Расчет был максимально семь метров. Мы же поимели девять метров и 75 сантиметров", – уточнил мэр.

Немногим ранее директор строившей дамбу компании "Спецстрой" Сергей Комаров в эфире Первого канала заявил о том, что сооружение прорвало из-за грызунов. Он сказал, что одной прогрызенной дыры хватило бы, чтобы через дамбу пошла вода.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы. Позже появилась информация и о втором прорыве, а третий уже случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировали более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

Более того, паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера, регионе эвакуировали более 570 человек.

