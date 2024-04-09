Мэр Орска заявил, что пик паводка в городе прошел

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Пик паводка в городе Орске Оренбургской области прошел. Вода начинает убывать, сообщил мэр Василий Козупица в эфире телеканала "Россия 24".

По его информации, уровень воды в городе снижается, в самом пострадавшем микрорайоне Старый Город вода отступила почти на метр.

"Вода падает в разных районах по-разному. В Старом Городе – почти на метр, в 6-м микрорайоне – до полуметра. Это вселяет надежду, что пик паводка прошел, и мы можем ожидать, что он начнет убывать", – отметил Козупица.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что ситуация с паводками в российских регионах сложная. Этот вопрос остается в центре внимания Владимира Путина, сказал он и добавил, что президент регулярно получает информацию об обстановке.

В пятницу, 5 апреля, в Орске произошел первый прорыв дамбы. Позже появилась информация и о втором прорыве, а третий уже случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировали более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.

Более того, паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера, регионе эвакуировали более 570 человек.