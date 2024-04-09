Глава МЧС отметил улучшение ситуации с паводками в Приволжье

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС РФ Александр Куренков заявил, что в ряде регионов Приволжья за сутки от воды освободились 657 жилых домов и 7 354 приусадебных участка в 31 населенном пункте. Его слова приводятся в телеграм-канале ведомства.

Куренков вместе с полномочным представителем президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым и губернатором Оренбургской области Денисом Паслером провел рабочую встречу с членами оперативного штаба и посетил один из пунктов временного размещения.

В разговоре министр отметил, что главной задачей для всех является спасение людей и минимизация последствия паводка. Он отметил, что в области работают восемь дополнительных групп МЧС РФ из других субъектов, а также в регион перенесли базу для двух вертолетов Ми-8.

"Необходимо эффективно оказать всестороннюю помощь людям, обеспечить размещение, питание, а также не допустить перебоев с социальными выплатами. Помощь должна быть оказана каждому, кто в ней нуждается", – заявил руководитель МЧС России.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционное формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.