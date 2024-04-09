Песков заявил, что ситуация с паводками остается сложной

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Ситуация с паводками в российских регионах остается сложной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данный вопрос остается в центре внимания Владимира Путина. Глава государства продолжает регулярно получать информацию об обстановке.

Представитель Кремля добавил, что прямой контакт с населением ведется на всех уровнях муниципальной и региональной власти. Развернуты все системы информирования населения и телефоны горячей связи, оказывается помощь волонтерами под руководством штаба, который возглавляет МЧС.

Ранее Владимир Путин указал на неизбежность подтоплений Курганской и Тюменской областей из-за аномального за последние 100 лет увеличения уровня воды. Об этом президент РФ сообщил руководителям регионов Вадиму Шумкову и Александру Моору в телефоном разговоре.

Президент РФ поручил им подготовиться к стихийному бедствию – принять меры по оказанию помощи людям и их возможной эвакуации. Глава государства указал на необходимость проведения поэтапной работы с населением. Так, по словам Путина, нужно заранее попросить граждан собрать вещи в случае проведения эвакуации.

Также президент России поручил главе МВД Владимиру Колокольцеву принять меры по охране правопорядка и жилья граждан в зонах паводков.