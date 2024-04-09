Уровень воды в реке Урал около Оренбурга достиг 9 метров

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга достиг девяти метров при опасном значении в 9,3 метра. В ближайшие 24 часа уровень в реке будет увеличиваться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замглавы города Алексея Кудинова.

"Час назад гидрогеологи дали отметку в 9 метров. Как мы и прогнозировали, уровень повышается", – сказал он.

В свою очередь, в беседе с телеканалом "360" местные жители Орска рассказали, что вода в Старом городе начала отступать. Жительница Татьяна сказала, что от соседей поступила информация, что вода ушла на метр, однако сама она этого не видела, поскольку находится у родственников.

Еще одна женщина отметила, что по многих домах до сих пор стоит вода. Ее дом затоплен, соседи присылали фотографии, добавила она.

В эфире радиостанции "Комсомольская правда" начальник информационно-аналитического центра регистра и кадастра Российского государственного аграрного университета МСХ имени Тимирязева Сергей Беднарук заявил, что прогнозировать подтопления таких масштабов было почти невозможно. По его словам, в этом году было много снега, который весной стал стремительно таять, и большая часть ушла в речной сток.

В то же время эксперт согласился, что нужно было серьезнее подготовиться к сильным паводкам и укрепить защитные сооружения, однако модернизация и строительство дамб – долгий процесс. Беднарук считает, что даже если бы удалось предвидеть такую ситуацию осенью 2023 года, то подготовиться к ней все равно бы не успели.

Специалист подчеркнул, что нужно учитывать и тот факт, что дамбы строятся под определенные отметки уровня воды, полученные на основе многолетних наблюдений и гидрологических расчетов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что ситуация с паводками в регионах РФ остается сложной. Он отметил, что этот вопрос остается в центре внимания Владимира Путина, и президент продолжает получать различные сведения об обстановке.

5 апреля в городе Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже появилась информация и о втором прорыве. Вновь прорыв дамбы в городе случился уже возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировали более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.