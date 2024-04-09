Вода у Звериноголовского под Курганом поднялась почти на метр за два часа

Фото: телеграм-канал "силаVправде (V. Шумков)"

Уровень в реке Тобол у села Звериноголовского в Курганской области поднялся почти на метр за последние два часа. Об этом сообщается на странице администрации Звериноголовского округа в соцсети "ВКонтакте".

"Уровень в реке Тобол в районе Звериноголовского за два часа поднялся почти на метр", – говорится в сообщении.

В связи с произошедшим жителей сел Прорывного, Озерного, Бугрового и деревни Верхняя Алабуга призвали немедленно покинуть затопляемую зону. Для оповещения местных жителей в населенных пунктах работают сирены.

Более того, к эвакуации призвали жителей домов Луговой и Набережной в селе Казак-Кочердык. Глава Целинного муниципального округа Курганской области Петр Скоробогатов на своей странице в "Одноклассниках" информировал, что в селе зафиксировали резкий прилив воды.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

За прошедшую ночь уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 9 сантиметров. Утром 9 апреля уровень воды в реке составлял 334 сантиметра.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционное формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

