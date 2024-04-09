Уровень воды в реке Тобол у Кургана увеличился на 9 см за ночь

Фото: МЧС России

Уровень воды в реке Тобол в районе Кургана увеличился на 9 сантиметров за шесть часов. Об этом сообщается в телеграм-канале мэрии Кургана.

Таким образом, на 06:00 по московскому времени уровень воды в реке Тобол составляет 334 сантиметра.

В ГУ МЧС по Курганской области отметили, что в зоне возможного подтопления в регионе находятся свыше 19 тысяч человек, проживающих в более чем 4,3 тысячи домах в 62 населенных пунктах области.

Ранее губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил о введении режима ЧС регионального уровня в области в связи с паводком. По данным Росгидромета, уровень воды в Тоболе составит 11 метров и выше.

До этого местное управление МЧС сообщило, что в Курганской области из-за паводка уже эвакуировали 571 человека, 89 из них разместились в пунктах временного размещения.

Глава МЧС РФ Александр Куренков планирует посетить регионы России, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация из-за весеннего половодья. В том числе глава ведомства посетит Курганскую область.