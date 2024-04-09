09 апреля, 06:13Происшествия
Глава МЧС РФ Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией
Фото: телеграм-канал "МЧС России"
Глава МЧС РФ Александр Куренков посетит регионы России, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация из-за весеннего половодья. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.
"Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область. На месте глава ведомства лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению", – говорится в сообщении МЧС.
Кроме того, глава МЧС посетит Курганскую и Тюменскую области, в которых также прогнозируется неблагоприятная обстановка. В этих регионах уже проводятся превентивные мероприятия, а также усилены группировки спасателей.
Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что жители региона получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке. По его словам, общий ущерб оценивается в 21 миллиард рублей.
Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.
Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тыс