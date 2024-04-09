Глава МЧС РФ Куренков вылетел в регионы с наиболее сложной паводковой ситуацией

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС РФ Александр Куренков посетит регионы России, в которых наблюдается наиболее сложная ситуация из-за весеннего половодья. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Александр Куренков вылетел в Оренбургскую область. На месте глава ведомства лично проконтролирует реализацию поручений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации и оказанию помощи населению", – говорится в сообщении МЧС.

Кроме того, глава МЧС посетит Курганскую и Тюменскую области, в которых также прогнозируется неблагоприятная обстановка. В этих регионах уже проводятся превентивные мероприятия, а также усилены группировки спасателей.

Ранее губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что жители региона получат компенсацию за полную утрату жилья при паводке. По его словам, общий ущерб оценивается в 21 миллиард рублей.

Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Помимо Орска, паводок затронул и Оренбург, где уже подтопило свыше 3,5 тысячи объектов и территорий.