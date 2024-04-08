Уровень воды в Урале у Орска опустился на 9 см за два часа

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Уровень воды в Урале в Оренбургской области снизился на 9 сантиметров за два часа. Специалисты МЧС РФ продолжают круглосуточно дежурить на наиболее опасных участках, сообщается в телеграм-канале ведомства.

По последним данным, в Орске уже эвакуировали около 2,5 тысячи человек. Их доставляют в пункты временного размещения, где работают психологи МЧС России.

Также уровень воды продолжает снижаться и в подтопленных участках других российских регионов. В частности, паводковая обстановка стабилизируется в Алтайском крае: в 16 населенных пунктах подтоплен 101 жилой дом и 282 приусадебных участка. В пунктах временного размещения находятся 20 человек, в том числе 9 детей.

В Брянской области за прошедшие сутки от воды освободились 7 домов и свыше 90 приусадебных участков. Остаются затопленными 4 жилых дома, 342 приусадебных участка, 4 участка автодорог и два низководных моста.

Кроме того, в Самарской области от воды освободились 263 жилых дома и 191 приусадебный участок. Специалисты МЧС РФ также ведут круглосуточную подготовку к волне паводка в Курганской области. В частности, укрепляется местная дамба.

Ранее сообщалось, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер увеличил региональные выплаты в 2 раза. Члены пострадавших от паводка в Орске семей получат по 100 тысяч рублей.

Первый прорыв дамбы произошел в Орске 5 апреля. Позже поступили сообщения о втором прорыве. Очередной прорыв случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек. Глава МЧС РФ Александр Куренков объявил в регионе чрезвычайную ситуацию федерального характера.

Правительство региона также предупредило, что свыше двух тысяч жилых домов может подтопить в ближайшие 24 часа из-за повышения уровня воды в реках Оренбургской области.