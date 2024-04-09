Фото: телеграм-канал "МЧС России"

В Курганскую область направили дополнительные группировки МЧС России из пяти регионов страны, сообщил глава ведомства Александр Куренков.

Министр облетел подтопленные территории для оценки паводковой обстановки. Он призвал принять все возможные меры, чтобы защитить населенные пункты от большой воды. Он также напомнил о важности своевременной эвакуации людей с территории, подверженной угрозе затопления.

По словам главы МЧС, необходимо обеспечить защиту жилья на период отсутствия хозяев, а также убедить людей, что в районе паводка может не быть света, а водопроводная вода – стать непригодной к употреблению.

"Это очень важно, нужно продолжать работу с населением, информировать о полагающихся выплатах и их категориях, как и куда подать документы. Сейчас значительная часть сервисов доступна через госуслуги, люди должны чувствовать поддержку и знать свои права", – сказал Куренков.

Он также поручил открыть на базе МЧС России по Курганской области телефон горячей линии, по которому можно получить всю необходимую информацию об эвакуации, работе пунктов временного размещения и оставить заявку на оказание адресной помощи.

Ранее сообщалось, что Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область для оценки ситуации с паводком. До этого в Кургане началась превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов и садоводств. В связи с угрозой паводка всех жителей призвали срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления.

Уровень в реке Тобол у села Звериноголовского в Курганской области поднялся до 343 сантиметров. В связи с произошедшим жителей сел Прорывного, Озерного, Бугрового и деревни Верхняя Алабуга призвали немедленно покинуть затопляемую зону. Для оповещения местных жителей в населенных пунктах работают сирены. Более того, к эвакуации призвали жителей домов Луговой и Набережной в селе Казак-Кочердык.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

