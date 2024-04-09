Эвакуация жителей 4 микрорайонов и садоводств началась в Кургане

Фото: телеграм-канал "Урал56.Ру | Оренбург, Орск"

Превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов и садоводств началась в Кургане, сообщает мэрия города в своем телеграм-канале.

В связи с угрозой паводка всех жителей призвали срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления.

В частности, предупреждение касается жителей микрорайонов Затобольного, Храпово, Челноково, Глинки, а также садоводческих товариществ, расположенных за Кировским мостом.

В свою очередь, в аэропорту Кургана заявили о готовности к паводку, в настоящее время он работает в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что уровень в реке Тобол у села Звериноголовского в Курганской области поднялся почти на метр за последние два часа.

В связи с произошедшим жителей сел Прорывного, Озерного, Бугрового и деревни Верхняя Алабуга призвали немедленно покинуть затопляемую зону. Для оповещения местных жителей в населенных пунктах работают сирены. Более того, к эвакуации призвали жителей домов Луговой и Набережной в селе Казак-Кочердык.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционное формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

