Глава МЧС РФ вылетел в Курганскую область для оценки ситуации с паводком

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС РФ Александр Куренков вылетел из Оренбурга в Курганскую область для оценки ситуации с паводком, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Спецборт МЧС вылетел в регион, где, по прогнозам, в зоне риска могут оказаться 62 населенных пункта, более 4,3 тысячи домов, свыше 5 тысяч приусадебных участков, 600 дачных участков с населением свыше 19 тысяч человек.

Ранее превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов и садоводств началась в Кургане. В связи с угрозой паводка всех жителей призвали срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления.

Уровень в реке Тобол у села Звериноголовского в Курганской области поднялся до 343 сантиметров. В связи с произошедшим жителей сел Прорывного, Озерного, Бугрового и деревни Верхняя Алабуга призвали немедленно покинуть затопляемую зону. Для оповещения местных жителей в населенных пунктах работают сирены. Более того, к эвакуации призвали жителей домов Луговой и Набережной в селе Казак-Кочердык.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционное формат обучения. Мера будет действовать до особого распоряжения.

