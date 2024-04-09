09 апреля, 16:03Происшествия
Уровень реки Урал в Оренбурге приближается к критической отметке
Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."
Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщается в телеграм-канале мэрии города.
По данным на 16:00 (14:00 по московскому времени), он составил 910 сантиметров. При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров. Между тем уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 811 сантиметров.
5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
Согласно последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, включая жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.
Паводок также затронул и Оренбург. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за прошедшие сутки вырос на 25 сантиметров. В зоне подтопления оказались более 3,5 тысячи объектов.
Число эвакуированных из затопленных районов Орска составило около 2,5 тыс