Уровень реки Урал в Оренбурге приближается к критической отметке

Фото: телеграм-канал "Оренбург. Официально."

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга продолжает приближаться к критической отметке, сообщается в телеграм-канале мэрии города.

По данным на 16:00 (14:00 по московскому времени), он составил 910 сантиметров. При этом опасной считается отметка в 930 сантиметров. Между тем уровень воды в реке Сакмаре у Татарской Каргалы составляет 811 сантиметров.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Согласно последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, включая жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.

Паводок также затронул и Оренбург. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за прошедшие сутки вырос на 25 сантиметров. В зоне подтопления оказались более 3,5 тысячи объектов.

