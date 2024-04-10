10 апреля, 12:29Происшествия
Жителям Оренбуржья выплатят компенсацию за утраченное жилье во время паводка
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Жители Оренбургской области, полностью утратившие жилье в результате паводка, получат денежную компенсацию согласно нормативу по региону на текущее время в размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу Минстроя России Ирека Файзуллина.
"Это текущая стоимость по Минстрою в первом квартале 2024 года. Возможно, по второму кварталу цена изменится", – заявил Файзуллин.
На данный момент опасный порог реки Урал в Оренбурге превышен на 66 сантиметров.
5 апреля в Орске случился первый прорыв дамбы. Позднее стало известно и о втором прорыве. Третий прорыв произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.
В Оренбуржье эвакуировали не менее 7,7 тысячи человек. Число подтопленных домов в Орске достигло почти 7 тысяч.
В МЧС РФ сообщили, что основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки.
Новости регионов: уровень реки Урал поднялся до 996 сантиметров