Число эвакуированных из-за паводка в Оренбуржье увеличилось до 7,7 тысячи

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области увеличилось до 7,7 тысячи человек. Среди них – 1,7 тысячи детей, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Около 1,5 тысячи человек находятся в пунктах временного размещения, остальные расположились у родственников.

В регионе подтоплены около 12 817 жилых домов и 14 969 приусадебных участков. Самая сложная обстановка по паводку остается в городе Орске, где подтоплено 6 793 жилых дома с приусадебными участками и эвакуированы 2 616 человек.

При этом спад воды зафиксирован в 14 населенных пунктах области. От воды освобождено 38 жилых домов и 492 приусадебных участка.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Глава Оренбурга Сергей Салмин в связи с ситуацией призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.

Как сообщили в МЧС РФ, основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Глава ведомства Александр Куренков поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов.

Режим ЧС из-за паводка объявили и в Курганской области. В Звериноголовском округе региона ввели принудительную эвакуацию.