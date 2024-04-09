МЧС назвало резкое потепление и обильные осадки причинами половодья в РФ

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Основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Об этом стало известно в ходе правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности с участием главы МЧС Александра Куренкова.

"Все это привело к тому, что на территории страны на сегодняшний день подтоплено более 10 тысяч жилых домов", – подчеркнули в ведомстве.

Вместе с чем глава МЧС поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов, а также держать в готовности пункты временного размещения.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы. Позже появилась информация и о втором прорыве, а третий уже случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Глава Оренбурга Сергей Салмин предупредил, что уровень воды в реке Урал у города резко поднялся до 914 сантиметров. Ситуация серьезная, вода может прийти стремительно. Он призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи.

Более того, паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера.

