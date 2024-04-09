Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Приход большой воды в Курган ожидается 11–14 апреля. В регионе сохраняется угроза подтопления, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Курганской области Вадим Шумков.

По его словам, уровень воды в Звериноголовском составляет 8 метров 93 сантиметра. За сутки прирост оказался в более чем 3,5 метра.

"Пойма перед Усть-Уйским и Звериноголовским залита водой более 3–4 километра в ширину. Выше в сторону Кургана Тобол пока в русле. Прирост воды в Тоболе за сутки на отметке Курган составил 49 сантиметров", – рассказал глава региона.

Как отметил Шумков, многое зависит от того, сколько будут идти сбросы воды с водохранилищ и какой объем воды накопился перед Звериноголовским.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы из-за паводка. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка в регионе эвакуировали более 570 человек.

В Курганскую область направили дополнительные группировки МЧС России из пяти регионов страны. Глава ведомства Александр Куренков призвал обеспечить защиту жилья на период отсутствия хозяев, а также убедить людей, что в районе паводка может не быть света.

