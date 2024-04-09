Роспотребнадзор контролирует эпидобстановку в регионах со сложной паводковой ситуацией

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую обстановку в регионах, где наблюдается сложная паводковая ситуация. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В связи с паводком в субъектах глава Роспотребнадзора Анна Попова провела с руководителями территориальных органов и учреждений ведомства совещание. Она заслушала доклад об усилении санитарно-эпидемиологического надзора в паводковый период в Оренбургской, Курганской и Тюменской областях.

Поповой доложили, что в Оренбургской области специалисты ведомства исследовали более 3 тысяч проб воды на санитарно-химические и микробиологические показатели. Более того, в регионах проводится мониторинг объектов водоснабжения и водоотведения.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Согласно последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, включая жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.

Паводок также затронул и Оренбург. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за прошедшие сутки вырос на 25 сантиметров. В зоне подтопления оказались более 3,5 тысячи объектов.

Паводок образовался и в Курганской области. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера.

За прошедшую ночь уровень воды в реке Тобол у Кургана поднялся на 9 сантиметров. Утром 9 апреля уровень воды в реке составлял 334 сантиметра.

