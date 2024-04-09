В Кремле отреагировали на кадры общения губернатора Оренбуржья с местными жителями

Фото: ТАСС/МЧС России

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя кадры общения губернатора Оренбургской области Дениса Паслера с жителями затопленных регионов, заявил, что в Кремле с ними ознакомились.

"Да, мы видели", – ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Песков добавил, что сейчас в подтопленных регионах проводится напряженная работа с населением. Прямой контакт с местными жителями поддерживают муниципальные, районные и региональные руководители. Всему населению оказывается необходимая помощь.

Ранее Паслер на встрече с местными жителями попросил их убрать телефоны и не снимать на камеру общение. Губернатор обратил внимание граждан на работу пресс-службы.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Согласно последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали более 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, включая жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.

Паводок также затронул и Оренбург. Уровень воды в реке Урал в Оренбурге за прошедшие сутки вырос на 25 сантиметров. В зоне подтопления оказались более 3,5 тысячи объектов.

