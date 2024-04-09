Глава Звериноголовского округа Панкратова объявила принудительную эвакуацию

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Принудительная эвакуация объявлена в зоне подтопления Звериноголовского округа Курганской области. Об этом глава муниципалитета Марина Панкратова сообщила в своем телеграм-канале.

"Внимание! В подтопляемых территориях Звериноголовского округа объявлена принудительная эвакуация!" – говорится в публикации.

Ранее в МЧС заявили, что основными причинами масштабного половодья в России стали природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Все это привело к тому, что на территории РФ сейчас подтоплено свыше 10 тысяч жилых домов, добавили в ведомстве.

В пятницу, 5 апреля, в городе Орске Оренбургской области случился первый прорыв защитной дамбы. Спустя время стало известно о втором прорыве, а третий произошел около поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с этим там ввели режим ЧС регионального характера.

