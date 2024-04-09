ЦБ РФ рекомендовал банкам и страховщикам помочь пострадавшим от паводков

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Центробанк России рекомендовал банкам в упрощенном порядке принимать заявления граждан, которые пострадали от наводнений, на кредитные каникулы, реструктурировать их долги по своим программам, вплоть до прощения долга в особых ситуациях. Об этом регулятор сообщил на своем сайте.

Отмечается, что кредитные организации могут рассматривать обращения россиян на основании тех документов, которые есть в наличии у человека. Они могут не требовать полного комплекта, поскольку его можно предоставить позже.

В ЦБ уточнили, что в данный момент право на отсрочку по платежам имеют заемщики, размер долга которых не превышает 1,6 миллиона рублей по автокредитам, 150 тысяч – по кредитным картам или 450 тысяч – по остальным кредитам и займам. В случае если долг превышает установленные лимиты, регулятор рекомендовал банковским организациям реструктурировать договоры пострадавших, а также не обращать взыскание на заложенное имущество.

Более того, Центробанк рекомендовал страховым компаниям ускорить урегулирование убытков по договорам страхования. В частности, им предложено самим запрашивать подтверждающие документы в профильных ведомствах, а также учитывать сведения, которые у них уже есть. Например, о месте регистрации или фактическом проживании, говорится в публикации.

Ранее регулятор открыл горячую линию по вопросу кредитных каникул для пострадавших от прорыва дамбы в Оренбургской области. Люди могут позвонить из любых российских регионов днем и ночью по телефону 8 (800) 250-15-24. Звонок бесплатный.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

По последним данным, из-за паводка в Орске эвакуировали почти 2,5 тысячи человек. Несколько тысяч объектов, включая жилые дома, образовательные, медицинские и другие учреждения, оказались в зоне подтопления.

Паводок также затронул и Оренбург. В зоне подтопления оказались более 3,5 тысячи объектов. В мэрии города предупредили, что уровень воды в реке Урал продолжает приближаться к критической отметке.