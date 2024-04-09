Запрет на продажу алкоголя введен в зоне возможного паводка в Курганской области

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Запрет на продажу алкоголя вводится с 11 до 15 апреля на территориях в зоне возможного подтопления в Курганской области, сообщает ТАСС.

В частности, алкогольные напитки не будут продавать в городе Кургане, Белозерском, Звериноголовском, Кетовском, Куртамышском, Притобольном и Целинном муниципальных округах.

Такое решение принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности.

Ранее превентивная эвакуация жителей четырех микрорайонов и садоводств началась в Кургане. В связи с угрозой паводка всех жителей призвали срочно собрать вещи, лекарства и документы, ценные вещи и незамедлительно покинуть зону затопления.

Уровень реки Тобол у села Звериноголовского в Курганской области поднялся до 343 сантиметров. В связи с произошедшим жителей сел Прорывного, Озерного, Бугрового и деревни Верхняя Алабуга призвали немедленно покинуть затопляемую зону. Для оповещения местных жителей в населенных пунктах работают сирены. Более того, к эвакуации призвали жителей домов Луговой и Набережной в селе Казак-Кочердык.

5 апреля в Орске Оренбургской области произошел первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Очередной прорыв дамбы в Орске произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Паводок затронул и Курганскую область. В связи с произошедшим там ввели режим ЧС регионального характера. Из-за паводка школы Кургана с 9 апреля перевели на дистанционный формат обучения.

