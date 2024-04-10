Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил отметку в 10 метров

Фото: телеграм-канал "Денис Паслер"

Уровень воды в реке Урал в Оренбурге превысил критическую отметку в 10 метров по состоянию на 12:00 по московскому времени. Об этом ТАСС сообщили в мэрии города.

Таким образом, это значение превысило критические показатели на 70 сантиметров.

Как сообщает телеканал "360", из-за сильного паводка вода попала также на территорию ипподрома конно-спортивного клуба Grand Prestige в Оренбурге. По словам представителя клуба Ольги Захаровой, сейчас они пытаются огородить грунтом три конюшни, чтобы спасти лошадей и вывезти их из зоны подтопления.

"Вода близко подошла, почти весь ипподром занимает. Пока они в воде не стоят, мы держимся. Пытаемся делать насыпи, чтобы вода дальше не шла", – добавила она.

Ранее стало известно, что утром 10 апреля уровень воды в реке Урал в Оренбурге поднялся до 996 сантиметров при опасной отметке в 930 сантиметров. По словам мэра города Сергея Салмина, вода еще продолжает прибывать, однако сил и средств у спасателей достаточно для борьбы с паводком.

5 апреля в Орске Оренбургской области случился первый прорыв дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве, а третий произошел возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

Глава Оренбурга Сергей Салмин в связи с ситуацией призвал вывезти из домов детей, пожилых людей, инвалидов и животных, а также собрать документы и ценные вещи. Число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области увеличилось до 7,7 тысячи человек.

Как сообщили в МЧС РФ, основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки. Глава ведомства Александр Куренков поручил сформировать в регионах, где существует риск подтоплений, запасы продуктов, воды и медикаментов.

С 4 апреля в Оренбургской области действует режим ЧС регионального уровня. 7 апреля правительственная комиссия приняла решение отнести паводок в Оренбуржье к ЧС федерального характера.

