Борт МЧС доставил водоналивные дамбы в Тюменскую область

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Самолет Ил-76 МЧС России доставил 4 километра быстровозводимых водоналивных дамб в Тюменскую область. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

Дамбы доставили в регион по поручению главы МЧС РФ Александра Куренкова для снижения последствий прохождения паводка, защиты жилых домов и хозпостроек от половодья.

В ведомстве объяснили, что водоналивные дамбы используются для недопущения подтопления территорий.

"Наполняемая водой конструкция из прочного многослойного композитного материала позволяет в кратчайшие сроки с минимальными затратами организовать надежную инженерную защиту от затопления жизненно важных объектов", – говорится в сообщении МЧС.

Ранее сообщалось, что волна паводка в Тюменской области прогнозируется через 3–5 дней. К ликвидации последствий половодья в регионе привлечена группа из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

В связи с этим правительство региона объявило превентивную эвакуацию граждан в городе Ялуторовск. Людям, проживающим рядом с местной дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Он развернут в общежитии аграрного колледжа.