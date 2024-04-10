Песков назвал неблагоприятным прогноз по ситуации с паводками в регионах РФ

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Прогноз от МЧС и правительственной комиссии по ситуации с паводками в российских регионах является неблагоприятным. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Уровень воды продолжает расти, большая вода приходит в новые регионы – Курганская область, Тюменская область", – уточнил он.

Песков в связи с этим добавил, что напряженная обстановка требует серьезных усилий от властей на всех уровнях для оказания помощи людям.

При этом представитель Кремля подчеркнул, что Владимир Путин пока не собирается приезжать в пострадавшие от паводка регионы. Он заявил, что глава государства и так успевает координировать на месте работу и получать информацию от всех ветвей власти.

"Пока точных каких-то данных о возможном посещении зоны паводков нет", – заключил он.

5 апреля в Орске произошел первый прорыв дамбы. Позднее стало известно и о втором прорыве. Третий прорыв случился возле поселка Лесоторгового 8 апреля.

В Оренбуржье эвакуировали не менее 7,7 тысячи человек. Число подтопленных домов в Орске достигло почти 7 тысяч.

В МЧС РФ сообщили, что основными причинами масштабного половодья в РФ являются природные факторы: переувлажнение почвы, ее промерзание, снегозапасы, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

Режим ЧС из-за паводка объявили и в Курганской области. В Звериноголовском округе региона ввели принудительную эвакуацию.

