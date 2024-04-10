Прохождение волны паводка в Тюменской области ожидается через 3–5 дней

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Волна паводка в Тюменской области прогнозируется через три-пять дней. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По информации ведомства, к ликвидации последствий половодья в регионе привлечена группа из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором направился в Ялуторовский район, который больше всего подвержен затоплению, для контроля за организацией в регионе превентивных мер.

Ранее глава МЧС РФ и губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей представили Владимиру Путину доклады о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер РФ поручил правительству создать специальную комиссию во главе с Куренковым.

До этого режим ЧС федерального уровня объявили в Оренбургской области, где 5 апреля в городе Орске произошел прорыв защитной дамбы. Позже стало известно и о втором прорыве. Из подтопленных домов и территорий эвакуировались более шести тысяч человек.

