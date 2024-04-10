Превентивная эвакуация жителей началась в Ялуторовске Тюменской области

Фото: телеграм-канал "Тюменская область"

Превентивная эвакуация граждан началась в Ялуторовске Тюменской области, сообщается в телеграм-канале информационного центра правительства региона.

Людям, проживающим рядом с дамбой, предлагают переехать в пункт временного размещения. Он развернут в общежитии аграрного колледжа.

Отмечается, что эвакуация добровольная. Она продлится несколько дней.

Ранее сообщалось, что волна паводка в Тюменской области прогнозируется через 3–5 дней. К ликвидации последствий половодья в регионе привлечена группа из более 12 тысяч человек и 3 тысяч единиц техники.

Глава МЧС России Александр Куренков вместе с губернатором Тюменской области Александром Моором направились в Ялуторовский район, который больше всего подвержен затоплению, для контроля за организацией в регионе превентивных мер.

До этого глава МЧС РФ и губернаторы Оренбургской, Курганской и Тюменской областей представили Владимиру Путину доклады о развитии ситуации с паводками и принимаемых мерах по оказанию помощи людям. Как рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, лидер РФ поручил правительству создать специальную комиссию во главе с Куренковым.