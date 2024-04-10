Глава Минстроя поддержал строительство в Орске дамбы другой мощности и размеров

Фото: телеграм-канал "ПроОрск"

Новая дамба другой мощности и размеров появится в Орске, такое решение поддержал глава Минстроя РФ Ирек Файзуллин. Об этом сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области.

Там напомнили, что ранее губернатор Денис Паслер уже рассказал о намерении построить новое сооружение, чтобы оно могло противостоять такой большой воде, которая пришла в город этой весной.

"Должны быть соответствующие размеры дамбы, материалы для ее строительства и инженерные решения", – уточнили в пресс-службе.

5 апреля на территории Орска прорвало первую дамбу, а спустя день зафиксировали второй прорыв. 8-го числа еще одна дамба дала течь. 9 апреля мэр Орска Василий Козупица заявил, что пик паводка уже прошел, а на следующий день уровень воды упал до 899 сантиметров.

Общее число эвакуированных из-за паводка в Оренбургской области, по данным на 10 апреля, увеличилось до 7,7 тысячи человек. Среди них – 1,7 тысячи детей. Позже стало известно, что утратившие свое жилье жители получат компенсацию размере 68,7 тысячи рублей за квадратный метр.