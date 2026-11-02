Виктория Боня рассказала о планах вновь покорить Эверест

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Телеведущая и блогер Виктория Боня планирует второй раз в жизни подняться на вершину Эвереста в 2027 году. Об этом она рассказала в своих соцсетях.

В настоящий момент блогер находится в Гималаях, где вместе с новым знакомым начала готовиться к восхождению на гору Ама-Даблам. На вершине они планируют оказаться примерно через неделю.

Телеведущая рассказала, что познакомилась с мужчиной на бизнес-тренинге два месяца назад. Они начали общаться и приняли решение вместе покорить новую гору.

Боня также подчеркнула, что порой новые знакомства становятся толчком для воплощения неожиданных идей. Она отметила, что встречи с людьми со схожими интересами особенно ценны.

Впервые на вершину Эвереста Боня поднялась в мае 2025 года. По словам блогера, сделать ей это удалось после 40 часов пути.

Спустя некоторое время она заявила о планах покорить одну из самых смертоносных вершин планеты – гору К2 (Чогори). Однако от этой идеи пришлось отказаться из-за травмы ноги – разрыва связок. По словам Бони, подписчики также отговаривали ее от путешествия.

