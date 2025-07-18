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18 июля, 22:54

Шоу-бизнес

Телеведущая Виктория Боня собирается покорить "гору-убийцу"

Фото: legion-media.com/PhotoXPress.ru

Телеведущая Виктория Боня собирается покорить одну из самых смертоносных вершин планеты, передает издание Super.

Речь идет о горе Чогори, которая является второй по высоте после Эвереста.

"Ее (гору. – Прим. ред.) боятся все мужчины: на нее всего взошло 300 человек в мире. Она очень красивая. Я ее вижу и уже ручки потираю – следующей будет она", – поделилась телеведущая.

Она также подчеркнула, что альпинизм является не просто спортом, а глубокой практикой, позволяющей соединиться с природой и собой.

В мае Боня поднялась на вершину Эвереста. Информацию об этом подтвердила компания Elite Exped. Организатор восхождений опубликовал в социальной сети список людей, которые за последние несколько дней покорили гору. Среди взошедших на высоту в понедельник, 19 мая, была и Боня.

Блогер отметила, что покорить Эверест ей удалось спустя 40 часов пути.

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