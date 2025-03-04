Блогер Виктория Боня пожаловалась на целлюлит на ногах

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ)/victoriabonya

Телеведущая, блогер Виктория Боня пожаловалась в Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской на территории РФ) на целлюлит на ногах.

"У меня сейчас идет ожесточенная борьба с целлюлитом. Сегодня иду на процедуры, потом расскажу подробнее. Купила еще одну нереальную штуку... в общем со всех сторон подхожу к проблеме", – написала она.

По словам Бони, периодически она устраивает "экстремальное похудение", когда в течение пяти дней почти ничего не ест. В это время она пьет "много трав" и желчегонных препаратов.

Между тем мороженое, раф и капучино могут привести к появлению целлюлита, уверена врач-дерматолог Ольга Андриянова. Причина в том, что в них часто добавляют сахар или сгущенку. Также вредными для кожи являются высокоуглеводные продукты – шоколад, фастфуд, хлебобулочные изделия и мармелад. Молочные продукты также могут вызвать похожие проблемы, так как там есть так называемый лактозный сахар.

