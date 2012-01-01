Врач Соломатина назвала формулу для расчета ежедневной нормы калорий

Человечество может столкнуться с глобальной эпидемией ожирения к 2050 году, предупредили ученые. В России от этой проблемы страдает уже четверть населения, привели данные в Минздраве. Во Всемирный день борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта, разбираемся, как определить наличие болезни и какие есть меры профилактики.

"Глубокая трагедия"

Если в 1990 году от ожирения страдал 731 миллион человек старше 25 и 198 миллионов от 5 до 24 лет, то в 2021-м показатели достигли 2,11 миллиарда и 493 миллионов соответственно. Об этом говорится в исследовании международной группы ученых, опубликованном в журнале The Lancet.

По данным экспертов, без срочных реформ в сфере здравоохранения тревожная динамика продолжится. При негативном сценарии к 2050 году с избыточным весом и ожирением столкнутся более половины взрослого населения мира (3,8 миллиарда) и треть детей и подростков (746 миллионов).





Эммануэла Гакиду ведущий автор исследования, профессор Вашингтонского университета Беспрецедентная глобальная эпидемия избыточного веса и ожирения – это глубокая трагедия и колоссальная социальная проблема.

Особенно высоки риски для Китая, Индии, США, Бразилии, России, Мексики, Индонезии и Египта. Только в этих странах проживает свыше половины мирового населения с подобным заболеванием. Конкретно в РФ от проблемы страдает четверть от общего числа граждан, отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко на форуме "Женщины за здоровое общество" 4 марта. В частности, у мужчин доля составляет 20,6%, тогда как женщин – 27,4%, уточнил он.

"У нас в стране порядка 40 миллионов человек страдают ожирением. Это заболевание, которое, к сожалению, запускает целый каскад других проблем со здоровьем – сахарный диабет второго типа, артериальная гипертония и многие другие проблемы", – подчеркнул глава Минздрава.

Он добавил, что для снижения негативных показателей необходима профилактика. В частности, комплекс мер по борьбе с ожирением у детей и специальная скрининговая система обследования действует в России с 2023 года, уточнил Михаил Мурашко.

Гармония тела и духа

Обычно ожирение возникает, если потребляется больше энергии, чем расходуется. Об этом Москве 24 рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

"Когда человек много ест и мало двигается, у него образуется излишек энергии, который организм складирует в жировую ткань", – пояснила эксперт.

Риски повышаются и при стрессе. По словам Соломатиной, в состоянии беспокойства мозг ищет быстрый источник радости, которым чаще всего становится жирная и сладкая пища. Она высококалорийна, а потому является источником большого количества энергии. Кроме того, проблемы с лишним весом обостряются в том числе из-за генетических особенностей и хронических заболеваний.

Определить наличие ожирения позволяет расчет индекса массы тела (ИМТ): для этого необходимо разделить свой вес в килограммах на рост в метрах в квадрате, объяснила она. Проще всего будет рассчитать ИМТ с помощью специальных программ и приложений, которые есть в Сети.



Елена Соломатина врач-диетолог Показатель от 18,9 до 25 является нормой. Промежуток от 25 до 29,9 – это предожирение, от 30 до 34,9 – первая степень ожирения, а от 35 до 39,9 – вторая. При индексе в 40 и выше речь уже идет о морбидном ожирении – крайне опасном состоянии, которое вызывает осложнения в виде проблем с органами и тканями тела.

В качестве профилактики стоит следить за ежедневной нормой калорий, порекомендовала Соломатина. Оптимальное значение индивидуально для каждого человека и зависит от его образа жизни и особенностей строения организма. Однако усредненное число можно вычислить с помощью специальной формулы.

"Берется рост, из этого числа вычитается 100, а затем еще 10%. Получившуюся цифру нужно умножить на 24, а потом на 0,9 – если это женщина, на 1 – если мужчина. Это то количество калорий, которое необходимо для нормального обмена веществ и комфортного самочувствия", – рассказала диетолог.

Чтобы не набрать лишний вес, важно работать и со своими страхами и тревогами. По словам Соломатиной, у счастливых и спокойных людей при отсутствии проблем со здоровьем нет причин для переедания.

