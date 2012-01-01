Врач Самбурова рассказала о полезных и вредных свойствах жира

Жир необходим для синтеза гормонов, но в избытке он вредит организму. Подробнее об этом рассказала заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67 Екатерина Самбурова в программе "Доктор 24".
Польза жира
Жировая ткань состоит из клеток – адипоцитов и может быть белой, бурой, бежевой, желтой и розовой. Это отдельный орган, а его клетки выполняют полезные функции, рассказала Екатерина Самбурова.
В белой жировой ткани образуются активные вещества: лептин, адипонектин и резистин. Они влияют на аппетит и переработку глюкозы. Также орган преобразует мужские половые гормоны в женские – эстрогены. Поэтому необходимо поддерживать баланс жиров в организме, объяснила врач.
Также существует концепция "парадокса ожирения". Она заключается в том, что некоторые люди с лишним весом первой и второй степени живут дольше остальных.
Висцеральный жир
Висцеральный жир, который скапливается в области живота, окружает сердце, печень и желудок. Он опасен, ведь повышает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.
Чтобы снизить вероятность развития заболеваний, важно следить за весом. Кроме того, у женщин объем талии не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94.
Также стоит заниматься спортом и создать дефицит калорий: расходовать больше, чем потреблять, заключила Самбурова.