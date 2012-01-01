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07 февраля, 19:32

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Врач Самбурова рассказала о полезных и вредных свойствах жира

Друг или враг? Какие функции жир выполняет в организме

Жир необходим для синтеза гормонов, но в избытке он вредит организму. Подробнее об этом рассказала заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67 Екатерина Самбурова в программе "Доктор 24".

Польза жира

Фото: 123RF/thatpichai

Жировая ткань состоит из клеток – адипоцитов и может быть белой, бурой, бежевой, желтой и розовой. Это отдельный орган, а его клетки выполняют полезные функции, рассказала Екатерина Самбурова.

Жировая ткань участвует в синтезе гормонов, а также трансформирует их в другие. Помимо этого, эндокринный орган участвует в преобразовании некоторых кровяных клеток.
Екатерина Самбурова
заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67

В белой жировой ткани образуются активные вещества: лептин, адипонектин и резистин. Они влияют на аппетит и переработку глюкозы. Также орган преобразует мужские половые гормоны в женские – эстрогены. Поэтому необходимо поддерживать баланс жиров в организме, объяснила врач.

Также существует концепция "парадокса ожирения". Она заключается в том, что некоторые люди с лишним весом первой и второй степени живут дольше остальных.

Исследования 1993–1996 годов показали, что у пациентов с отложениями в подкожно-жировой клетчатке наблюдается меньшая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Обычно жир скапливается в области бедер и передней поверхности живота.
Екатерина Самбурова
заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67

Висцеральный жир

Фото: 123RF/nomadsoul1

Висцеральный жир, который скапливается в области живота, окружает сердце, печень и желудок. Он опасен, ведь повышает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.

Белая жировая ткань, которая находится в избытке, вырабатывает медиаторы воспаления. Они способны спровоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий, так как отрицательно влияют на коронарные сосуды. Это самый страшный вид висцерального жира.
Екатерина Самбурова
заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67

Чтобы снизить вероятность развития заболеваний, важно следить за весом. Кроме того, у женщин объем талии не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94.

Также стоит заниматься спортом и создать дефицит калорий: расходовать больше, чем потреблять, заключила Самбурова.

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