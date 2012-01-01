Врач Самбурова рассказала о полезных и вредных свойствах жира

Жир необходим для синтеза гормонов, но в избытке он вредит организму. Подробнее об этом рассказала заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67 Екатерина Самбурова в программе "Доктор 24".

Польза жира

Жировая ткань состоит из клеток – адипоцитов и может быть белой, бурой, бежевой, желтой и розовой. Это отдельный орган, а его клетки выполняют полезные функции, рассказала Екатерина Самбурова.





Екатерина Самбурова заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67 Жировая ткань участвует в синтезе гормонов, а также трансформирует их в другие. Помимо этого, эндокринный орган участвует в преобразовании некоторых кровяных клеток.

В белой жировой ткани образуются активные вещества: лептин, адипонектин и резистин. Они влияют на аппетит и переработку глюкозы. Также орган преобразует мужские половые гормоны в женские – эстрогены. Поэтому необходимо поддерживать баланс жиров в организме, объяснила врач.

Также существует концепция "парадокса ожирения". Она заключается в том, что некоторые люди с лишним весом первой и второй степени живут дольше остальных.





Екатерина Самбурова заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67 Исследования 1993–1996 годов показали, что у пациентов с отложениями в подкожно-жировой клетчатке наблюдается меньшая предрасположенность к сердечно-сосудистым заболеваниям. Обычно жир скапливается в области бедер и передней поверхности живота.

Висцеральный жир

Висцеральный жир, который скапливается в области живота, окружает сердце, печень и желудок. Он опасен, ведь повышает риск развития онкологии и сердечно-сосудистых заболеваний.





Екатерина Самбурова заведующая первым эндокринологическим отделением ГКБ №67 Белая жировая ткань, которая находится в избытке, вырабатывает медиаторы воспаления. Они способны спровоцировать развитие сердечно-сосудистых патологий, так как отрицательно влияют на коронарные сосуды. Это самый страшный вид висцерального жира.

Чтобы снизить вероятность развития заболеваний, важно следить за весом. Кроме того, у женщин объем талии не должен превышать 80 сантиметров, а у мужчин – 94.

Также стоит заниматься спортом и создать дефицит калорий: расходовать больше, чем потреблять, заключила Самбурова.