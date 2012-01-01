Врач Цогоева дала советы, как избавиться от "вдовьего горба" на шее

Жировые отложения на шее являются эстетическим дефектом. Как от него избавиться, объяснила врач физической реабилитационной медицины, заведующая отделения реабилитации ГКБ им. И. В. Давыдовского Ирина Цогоева в программе "Доктор 24".
Причины
В большинстве случаев "вдовий горб" на задней стороне шеи – это отложение жировой ткани. Массаж не поможет избавиться от таких скоплений, рассказала Ирина Цогоева.
Иногда дефект формируется из-за наследственности, но основной причиной часто является именно лишний вес, отметила врач.
Кроме того, стоит обратить внимание на работу щитовидной железы, когда человек становится менее энергичным и быстро устает. Напрямую орган на образование "холки" не влияет – только на двигательную активность пациента, а из-за малоподвижного образа жизни он набирает вес, что приводит к развитию жирового отложения.
Профилактика
В основном "холка" является лишь эстетической проблемой: не сжимает нервы и не давит на сосуды, отметила врач. Поэтому избавиться от отложений можно с помощью активного образа жизни и похудения.
Некоторые пациенты замечают, что со снижением веса проблема остается. Однако в целом жир уходит равномерно со всего тела, поэтому при активном образе жизни "холка" исчезает полностью, добавила врач.
Если же горб появился из-за деформаций позвоночника, нужно выполнять специальные упражнения для мобильности этой области. Например, можно встать у стены, прижать пятки и ягодицы, затем втянуть подбородок и попытаться коснуться затылком стены. Технику рекомендуется выполнять три раза по 10 секунд, заключила Цогоева.
Ранее врач ЛФК и спортивной медицины, физиотерапевт Дарья Кавуненко также отмечала, что для борьбы с "холкой" крайне важно следить за осанкой. Для этого нужен комфортный офисный стул, который прилегает к пояснице. Если его нет, можно использовать подушку или свернутое в валик полотенце для сохранения естественного изгиба спины. Также важно разместить монитор компьютера на уровне глаз, чтобы голова не наклонялась вперед и вниз.