Невролог Савин перечислил главные симптомы остеохондроза

Остеохондроз часто развивается из-за естественного изнашивания тканей организма. По каким еще причинам возникает патология, рассказал в программе "Доктор 24" врач-невролог Алексей Савин.

Причины остеохондроза

Остеохондроз встречается у большинства людей. Он проявляется изменениями в соединительных тканях, которые находятся вблизи позвоночника, в области шеи, мышцах и местах прикрепления. Часто это происходит из-за старения организма, рассказал Алексей Савин.

Соединительная ткань, которая отвечает за здоровье костей и межпозвоночных дисков, со временем изнашивается. Причинами становятся дефицит коллагена и уменьшение количества необходимой жидкости в организме (вместе они обеспечивают эластичность и снижают риск травматизма).

Также остеохондроз появляется из-за неправильных нагрузок на позвоночник. Например, некоторые поднимают тяжести и наклоняются буквой "Г", вместо того чтобы присесть и поднять предмет, отметил врач.





Алексей Савин врач-невролог Помимо этого, от остеохондроза чаще страдают люди с ожирением, чем пациенты с нормальным весом. Однако заболевание может развиться и у последних.

Симптомы

Симптомы остеохондроза проявляются локальной болью. Например, при повороте или наклоне, отметил врач.

Также некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в глазах во время работы за компьютером. Однако это связано с тем, что болевой синдром при остеохондрозе "перетягивает" внимание на себя. Человек начинает реже моргать, а это приводит к сухости глаз.





Алексей Савин врач-невролог Следует правильно организовать рабочее пространство: экран компьютера должен находиться на расстоянии вытянутой руки. Помимо этого, нужно делать перерывы для физической активности.

Также во время работы важно периодически переводить взгляд на дальние объекты. Это помогает расслабить глаза и снизить напряжение, заключил Савин.