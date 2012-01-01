Невролог Савин перечислил главные симптомы остеохондроза

Остеохондроз часто развивается из-за естественного изнашивания тканей организма. По каким еще причинам возникает патология, рассказал в программе "Доктор 24" врач-невролог Алексей Савин.
Причины остеохондроза
Остеохондроз встречается у большинства людей. Он проявляется изменениями в соединительных тканях, которые находятся вблизи позвоночника, в области шеи, мышцах и местах прикрепления. Часто это происходит из-за старения организма, рассказал Алексей Савин.
Соединительная ткань, которая отвечает за здоровье костей и межпозвоночных дисков, со временем изнашивается. Причинами становятся дефицит коллагена и уменьшение количества необходимой жидкости в организме (вместе они обеспечивают эластичность и снижают риск травматизма).
Также остеохондроз появляется из-за неправильных нагрузок на позвоночник. Например, некоторые поднимают тяжести и наклоняются буквой "Г", вместо того чтобы присесть и поднять предмет, отметил врач.
Симптомы
Симптомы остеохондроза проявляются локальной болью. Например, при повороте или наклоне, отметил врач.
Также некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в глазах во время работы за компьютером. Однако это связано с тем, что болевой синдром при остеохондрозе "перетягивает" внимание на себя. Человек начинает реже моргать, а это приводит к сухости глаз.
Также во время работы важно периодически переводить взгляд на дальние объекты. Это помогает расслабить глаза и снизить напряжение, заключил Савин.