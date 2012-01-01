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29 января, 13:05

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Невролог Савин перечислил главные симптомы остеохондроза

"Естественное изнашивание": как проявляется остеохондроз

Остеохондроз часто развивается из-за естественного изнашивания тканей организма. По каким еще причинам возникает патология, рассказал в программе "Доктор 24" врач-невролог Алексей Савин.

Причины остеохондроза

Фото: 123RF/sweettomato

Остеохондроз встречается у большинства людей. Он проявляется изменениями в соединительных тканях, которые находятся вблизи позвоночника, в области шеи, мышцах и местах прикрепления. Часто это происходит из-за старения организма, рассказал Алексей Савин.

Соединительная ткань, которая отвечает за здоровье костей и межпозвоночных дисков, со временем изнашивается. Причинами становятся дефицит коллагена и уменьшение количества необходимой жидкости в организме (вместе они обеспечивают эластичность и снижают риск травматизма).

Также остеохондроз появляется из-за неправильных нагрузок на позвоночник. Например, некоторые поднимают тяжести и наклоняются буквой "Г", вместо того чтобы присесть и поднять предмет, отметил врач.

Помимо этого, от остеохондроза чаще страдают люди с ожирением, чем пациенты с нормальным весом. Однако заболевание может развиться и у последних.
Алексей Савин
врач-невролог

Симптомы

Фото: 123RF/fizkes

Симптомы остеохондроза проявляются локальной болью. Например, при повороте или наклоне, отметил врач.

Также некоторые пациенты жалуются на неприятные ощущения в глазах во время работы за компьютером. Однако это связано с тем, что болевой синдром при остеохондрозе "перетягивает" внимание на себя. Человек начинает реже моргать, а это приводит к сухости глаз.

Следует правильно организовать рабочее пространство: экран компьютера должен находиться на расстоянии вытянутой руки. Помимо этого, нужно делать перерывы для физической активности.
Алексей Савин
врач-невролог

Также во время работы важно периодически переводить взгляд на дальние объекты. Это помогает расслабить глаза и снизить напряжение, заключил Савин.

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