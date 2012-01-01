Ортопед Ваганов назвал эффективные способы избавиться от боли в спине

Сидячий образ жизни негативно влияет на осанку: под постоянным давлением позвоночный столб проседает, что в большинстве случаев приводит к болям в спине. Как поддержать здоровье, рассказал врач травматолог-ортопед Городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова Александр Ваганов в программе "Доктор 24".

Недостаток физической активности

Малоподвижный образ жизни приводит к деформации позвоночника. Межпозвонковые грыжи, остеохондроз и спондилез (уплотнение и фиксация позвонков) – самые распространенные заболевания, с которыми сегодня сталкиваются пациенты, отметил Александр Ваганов.





Александр Ваганов врач травматолог-ортопед Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Вследствие неправильного сидения на стуле во время рабочего процесса у пациентов наблюдается излишний кифоз, то есть позвоночник округляется. Естественно, "вылезают" межпозвонковые грыжи. После них появляются неврологические расстройства, боль в поясничном отделе и не только.

При этом проблема кроется не только в сидячем образе жизни: если постоянно стоять, возникнут те же самые патологии. Все дело в дефиците физической активности и спорта в жизни современного человека, отметил эксперт.

Как разгрузить спину

Снизить нагрузку на спину во время рабочего дня поможет ортопедическое кресло. Оно поддерживает поясничный отдел и сохраняет физиологические изгибы позвоночника.

Также рекомендуется делать небольшие перерывы: каждые полчаса вставать и выполнять легкую разминку для шейного и поясничного отделов, а также плечевого пояса. Даже простая зарядка и обычная ходьба улучшат кровообращение.

Кроме того, после рабочего дня можно размять мышцы спины с помощью массажных роликов. Желательно заниматься этим на жестком полу, а также по возможности повисеть на турнике хотя бы две-три минуты. Это тоже расслабляет позвоночный столб, который немного "сжимается" в течение дня.





Александр Ваганов врач травматолог-ортопед Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Также имеет смысл приобретать ортопедические матрасы и другую продукцию для сна. Например, ортопедическая подушка повторяет форму головы и принимает анатомическую форму. Естественно, телу легче. По поводу матрасов: следует покупать средней жесткости и жесткие. На них спине будет легче, и она будет расслабляться.

Однако при контакте с жестким матрасом первые несколько дней или недель может появиться боль, но потом спина привыкнет и человек станет чувствовать себя лучше, добавил врач.

Также можно пройти курс массажа. Однако перед этим стоит проконсультироваться с врачом, особенно если раньше были проблемы со спиной. Качественная процедура снимет напряжение и улучшит состояние мышечного каркаса. Главное – не заниматься самолечением. Вместо этого необходимо обратиться к квалифицированному и проверенному специалисту, заключил Ваганов.