Нейрохирург Борзенков перечислил самые опасные ошибки при лечении боли в спине

Самостоятельное лечение боли в спине часто усугубляет состояние, а в некоторых случаях даже приводит к росту опухолей. Главные ошибки домашней терапии перечислил врач-нейрохирург Московского спинального нейрохирургического центра Городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова Антон Борзенков в программе "Доктор 24".
Опасность обезболивающих
По словам Антона Борзенкова, от болей в спине страдает до 90% населения Земли. В крупных городах она появляется в результате гиподинамии, то есть сидячего образа жизни.
Однако вместо того, чтобы обратиться к специалисту, люди стараются сами избавиться от проблемы и совершают ошибки.
Первое, к чему прибегают пациенты, – бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые не назначал врач. Это может привести к нарушениям работы ЖКТ, в том числе обострению язвенной болезни и кровотечению.
Кроме того, НПВП оказывают токсическое действие, что негативно сказывается на почках и печени.
Последствия активного кровообращения
Помимо этого, многие используют от боли в спине шерстяной пояс или разогревающие мази. Однако без понимания причины это может усугубить проблему или даже спровоцировать рост еще не обнаруженных опухолей.
Массаж тоже способен усложнить ситуацию: если непонятно, почему возник недуг, активное кровообращение в месте воспаления может ухудшить физическое состояние.
Даже если боль прошла сама, все равно необходимо обратиться к специалисту. Неприятный симптом может повториться, поэтому важно выявить причину, заключил Борзенков.