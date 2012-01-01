Нейрохирург Борзенков перечислил самые опасные ошибки при лечении боли в спине

Самостоятельное лечение боли в спине часто усугубляет состояние, а в некоторых случаях даже приводит к росту опухолей. Главные ошибки домашней терапии перечислил врач-нейрохирург Московского спинального нейрохирургического центра Городской клинической больницы №67 им. Л. А. Ворохобова Антон Борзенков в программе "Доктор 24".

Опасность обезболивающих

По словам Антона Борзенкова, от болей в спине страдает до 90% населения Земли. В крупных городах она появляется в результате гиподинамии, то есть сидячего образа жизни.

Однако вместо того, чтобы обратиться к специалисту, люди стараются сами избавиться от проблемы и совершают ошибки.

Первое, к чему прибегают пациенты, – бесконтрольный прием нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП), которые не назначал врач. Это может привести к нарушениям работы ЖКТ, в том числе обострению язвенной болезни и кровотечению.

Кроме того, НПВП оказывают токсическое действие, что негативно сказывается на почках и печени.





Антон Борзенков врач-нейрохирург Московского спинального нейрохирургического центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Помните, что любое лекарство приносит как пользу, так и вред, а в больших количествах может стать ядом. Если обезболивающее не помогает, это не повод увеличивать дозу – лучше обратиться к врачу.

Последствия активного кровообращения

Помимо этого, многие используют от боли в спине шерстяной пояс или разогревающие мази. Однако без понимания причины это может усугубить проблему или даже спровоцировать рост еще не обнаруженных опухолей.

Массаж тоже способен усложнить ситуацию: если непонятно, почему возник недуг, активное кровообращение в месте воспаления может ухудшить физическое состояние.





Антон Борзенков врач-нейрохирург Московского спинального нейрохирургического центра Городской клинической больницы №67 им. Л.А. Ворохобова Что касается физиотерапии и лечебной физкультуры – это важные составляющие терапии при остеохондрозе, которые проводятся под контролем врача. Неправильная техника упражнений только обострит ситуацию.

Даже если боль прошла сама, все равно необходимо обратиться к специалисту. Неприятный симптом может повториться, поэтому важно выявить причину, заключил Борзенков.