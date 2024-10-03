Врач Хухрев назвал три распространенные причины боли в ногах у пожилых

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Боль в ногах в пожилом возрасте может быть связана с артрозом, варикозом и сахарным диабетом, рассказал Москве 24 врач-терапевт Алексей Хухрев.

Он пояснил, что с возрастом суставы подвергаются дегенеративным изменениям, из-за чего развивается артроз.

"Стираются" хрящи, и одна кость начинает как бы скрести по другой, что и вызывает боли", – указал эксперт.





Алексей Хухрев врач-терапевт Еще одна причина – диабет. Поражаются нервы ног, и возникает так называемая диабетическая нейропатия, при которой боли плюс онемение – частое явление.

Дискомфорт также может наблюдаться при варикозном расширении вен, рассказал Хухрев.

"Чем старше человек, тем больше у него прогрессирует эта болезнь, если он не следил за собой и не носил компрессионный трикотаж. Начинаются трофические изменения, боли, отеки", – заключил специалист.

Он подчеркнул, что при этих заболеваниях, безусловно, нужно придерживаться назначенного лечения, носить компрессионный трикотаж при варикозе, снижать избыточную массу тела и не перегружать суставы, а при появлении неприятных ощущений в ногах необходимо обратиться к врачу.

Ранее врач-терапевт Виктор Лишин предупредил, что синдромом беспокойных ног у пожилых может сигнализировать о нехватке магния. Среди других симптомов этой проблемы – раздражительность и проблемы со сном, добавил эксперт.

