Терапевт Лишин: проблемы со сном у пожилых могут говорить о дефиците магния

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Раздражительность, синдром беспокойных ног и проблемы со сном могут указывать на дефицит магния в пожилом возрасте. Об этом Москве 24 рассказал врач-терапевт Виктор Лишин.

По его словам, одним из самых частых признаков нехватки магния являются неприятные ощущения в мышцах.

"Может быть дискомфорт в нижних конечностях, так называемый синдром беспокойных ног. Он характеризуется непреодолимым желанием двигать ими из-за неприятных ощущений", – указал специалист.





Виктор Лишин врач-терапевт Дефицит магния плохо влияет и на нервную систему. У пожилого могут появиться раздражительность и проблемы с качеством отдыха: сложно заснуть, сон неглубокий, станет легко просыпаться ночью.

При появлении любого из этих симптомов необходимо обратиться за консультацией к специалисту.

В свою очередь, врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в разговоре с Москвой 24 предупредила, что некоторые лекарства ускоряют выведение магния из организма.

"Этому могут способствовать мочегонные препараты, поэтому во время их приема нужно обязательно употреблять продукты с содержанием микроэлемента", – рассказала эксперт.

Магний присутствует в таких продуктах, как отруби, зелень, овощи и фрукты, бобовые и семена льна. Плюс в том, что полученные из пищи микроэлементы легко усваиваются организмом, заключила терапевт.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что слива способна замедлить старение, а также поддерживать давление в норме и укреплять сердечно-сосудистую систему. Однако ее нельзя добавлять в рацион тем, у кого есть сахарный диабет и заболевания желудочно-кишечного тракта.

