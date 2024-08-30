Диетолог Соломатина: слива помогает замедлять старение

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Сливы помогают поддерживать в норме давление, укреплять сердечно-сосудистую систему и замедлять процесс старения. Несмотря на это, при определенных заболеваниях их нельзя есть, рассказала Москве 24 врач-диетолог Елена Соломатина.

Эксперт отметила, что плоды помогают выводить из организма вредные вещества.

"Если мы съедим сливу, то кишечник работает лучше, хорошо очищается. Клетчатка в составе фрукта хорошо забирает на себя все токсины, которые образуются у нас в процессе переваривания или поступают извне. Это радионуклиды, лишние сахара, холестерин, соли тяжелых металлов", – отметила эксперт.



Елена Соломатина врач-диетолог Также слива содержит калий и магний, поэтому обладает легким мочегонным действием, держит давление в норме и укрепляет сердечно-сосудистую систему.

В свою очередь, в темной сливе много антиоксидантов: они замедляют старение организма и защищают его от свободных радикалов, разрушающих клетки и вызывающих воспаление.

"Воспаление дальше по цепочке приводит к развитию сердечно-сосудистых заболеваний, атеросклерозу, инсульту, инфаркту, онкологии, диабету. Слива этот "пожар" отчасти гасит, поэтому считается антиэйдж-продуктом", – пояснила диетолог, добавив, что в день лучше съедать не более трех больших или пяти маленьких плодов.

При этом добавлять фрукт в рацион можно не всем: специалист посоветовала не есть сладкую сливу при сахарном диабете (людям с этим заболеванием лучше отдать предпочтение кислым сортам).

Кроме того, при проблемах с желудочно-кишечным трактом, наоборот, стоит выбирать сладкие плоды и есть их без кожуры. Если заболевание ЖКТ находится в стадии обострения, сливы лучше не есть вообще, заключила Соломатина.

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