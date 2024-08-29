Диетолог Мухина назвала самые вредные орехи

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Жареные орехи считаются наименее полезными для здоровья из-за содержания опасных веществ, рассказала Москве 24 врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина.

Ежегодно 29 августа в России отмечают Ореховый Спас. Праздник получил такое название, поскольку орехи созревают к этому времени, а в старину было принято приносить плоды в храм и освящать их.

Мухина подчеркнула, что в целом орехи не рекомендуется есть людям с аллергией на этот продукт а также при наличии панкреатита и гастрита в острой фазе.

"Если есть проблемы с ЖКТ, можно обратить внимание на ореховые масла, например из грецкого или кешью, которые способствуют заживлению", – отметила Мухина.

В свою очередь, жареные орехи, лучше не употреблять никому.





Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Во время обработки идет пережигание витаминов, масел, и образуются канцерогены.

При отсутствии противопоказаний плоды лучше всего есть в сушеном виде, а для лучшего усвоения их нужно замочить в воде на два часа.

Диетолог также напомнила, что орехи содержат массу полезных веществ. В их составе большое количество белка, необходимого для поддержания мышечной массы и восстановления тканей, жирные кислоты для здоровья сердца, а также витамины группы B для поддержки нервной системы. В свою очередь, магний необходим для костей, а калий – для нормализации сердечного ритма и артериального давления.



Марият Мухина врач-диетолог, доктор медицинских наук Клетчатка в составе орехов поддерживает нормальную работу кишечника, снижает уровень плохого холестерина и способствует контролю, нормализации уровня сахара в крови.

Ранее россиянам рассказали о полезных свойствах инжира. В его составе есть калий, снижающий давление и укрепляющий сердечную мышцу, а также магний, который успокаивает нервную систему. Кроме того, инжир можно использовать для лечения простуды: он облегчает отхождение мокроты и уменьшает кашель.