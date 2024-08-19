Агроном Зайцев: яблоки из своего сада полезнее магазинных

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Яблоки из своего сада полезнее магазинных, рассказал агроном-плодоовощевод Николай Зайцев. По его словам, на личном участке садоводы не будут делать 12 обработок за сезон, что уменьшает уровень химии.

"Хотя бы по этой причине яблочки будут полезнее. Одна из причин. Вторая причина – невзрачные яблочки, стало быть, у них жизнь была достаточно тяжелая. Чем тяжелее у плодового растения жизнь, тем больше оно накапливает биологически активных веществ, чтобы жизнь себе облегчить или улучшить, защититься от болезней, вредителей", – цитирует Pravda.Ru Зайцева, который добавил, что таким образом идет накопление витаминов.

По непривлекательному внешнему виду плодов, к примеру червоточинам, можно судить об их пользе, подчеркнул Зайцев.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова ранее рассказала, как правильно хранить кабачки. По ее словам, оставлять на хранение лучше всего обычные классические кабачки с твердой кожурой. Такие плоды могут пролежать до марта, отметила эксперт.

